Задача. Выпускники школы после выпускного вечера обменялись фотографиями каждый с каждым. Всего потребовалось 650 фотографий. Сколько было выпускников?

Пусть выпускников было х, тогда каждый дал другому х-1 фотографию (все выпускники без себя), а всего обменов было x(x-1). По условию задачи составляем уравнение: - не подходит, количество выпускников не может быть отрицательным ответ: было 26 выпускников