Задача. За какой промежуток времени в колебательном контуре с индуктивностью 1,5*10∧-3 Гн и емкостью 6*10∧-9 Ф совершится 1*10∧4 электромагнитных колебаний. 2.Период свободных электромагнитных колебаний в контуре состоящем из...
Физика
Задача. За какой промежуток времени в колебательном контуре с индуктивностью 1,5*10∧-3 Гн и емкостью 6*10∧-9 Ф совершится 1*10∧4 электромагнитных колебаний. 2.Период свободных электромагнитных колебаний в контуре состоящем из конденсатора и катушки равен 0,0628 с. Найдите примерное значение электроемкости конденсатора контура если индуктивность катушки равна 0.5 Гн.
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Нез на руке и от раз лет года
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