Задача:От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли теплоход и катер.Чепез 2 ч пути между ними было 120км.С какой скоростью п лыл теплоход если если у него скорость в 2 раза меньше чем у катер...
Задача:От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли теплоход и катер.Чепез 2 ч пути между ними было 120км.С какой скоростью п лыл теплоход если если у него скорость в 2 раза меньше чем у катера
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 120:2=60 (км/час) скорость удаления теплохода с катером 2) 60:3=20 (км/час) скорость теплохода (20*2=40 км/час скорость катера) Ответ: Скорость теплохода 20 км/час