Задача:Вдоль аллеи в ряд росли несколько деревьев.После того как в каждый промежуток между двумя деревьями посадили по дереву,всего стало 11 деревьев.Сколь ко росло вначале?
Математика
Задача:Вдоль аллеи в ряд росли несколько деревьев.После того как в каждый промежуток между двумя деревьями посадили по дереву,всего стало 11 деревьев.Сколь ко росло вначале?
Ответ(ы):
Гость:
6, так как промежутков между предметами на 1 меньше, потому => x+x-1=11 => 2x = 12 => x=6
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