Задача:Вдоль аллеи в ряд росли несколько деревьев.После того как в каждый промежуток между двумя деревьями посадили по дереву,всего стало 11 деревьев.Сколь ко росло вначале?

Математика

Задача:Вдоль аллеи в ряд росли несколько деревьев.После того как в каждый промежуток между двумя деревьями посадили по дереву,всего стало 11 деревьев.Сколь ко росло вначале?

Автор: Гость