Задачи на %. Решение не обязательно !!!вид задачи на % обязательно!!!1.Магазин детских товаров закупает погремушки по оптовой цене 260 рублей за одну штуку и продаёт с 40-процентной наценкой. Сколько рублей будут сто...

Задачи на %. Решение не обязательно !!!вид задачи на % обязательно!!!1.Магазин детских товаров закупает погремушки по оптовой цене 260 рублей за одну штуку и продаёт с 40-процентной наценкой. Сколько рублей будут стоить 3 такие погремушки, купленные в этом магазине? 2.Стоимость проезда в электричке составляет 140 рублей. Школьникам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд для 5 взрослых и 3 школьников? 3.Швейная машина, которая стоила 4000 рублей, продаётся с 15-процентной скидкой. При покупке этой машины покупатель отдал кассиру 5000 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить? 4.Товар на распродаже уценили на 45%, при этом он стал стоить 770 р. Сколько рублей стоил товар до распродажи? 5.Товар на распродаже уценили на 40%, при этом он стал стоить 990 р. Сколько рублей стоил товар до распродажи? 6. Расходы на одну из статей городского бюджета составляют 1,7%. Выразите эту часть бюджета десятичной дробью. 7.В период распродажи магазин снижал цены дважды: в первый раз на 30%, во второй – на 10%. Сколько рублей стал стоить чайник после второго снижения цен, если до начала распродажи он стоил 700 р.? 8.В начале учебного года в школе было 540 учащихся, а к концу года их стало 486. На сколько процентов уменьшилось за учебный год число учащихся? 9.В начале учебного года в школе было 540 учащихся, а к концу года их стало 648. На сколько процентов увеличилось за учебный год число учащихся? 10.Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных как 61:39. Сколько процентов деревьев в парке составляют лиственные? 11.Стоимость проезда в электричке составляет 198 рублей. Школьникам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд для 4 взрослых и 12 школьников? 12.Стоимость проезда в электричке составляет 119 рублей. Школьникам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд для 5 взрослых и 28 школьников? 13.Скатерть, которая стоила 300 рублей, продаётся с 3-процентной скидкой. При покупке этой скатерти покупатель отдал кассиру 500 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить? 14.Товар на распродаже уценили на 35%, при этом он стал стоить 520 р. Сколько рублей стоил товар до распродажи? 15.Расходы на одну из статей городского бюджета составляют 5,3%. Выразите эту часть бюджета десятичной дробью. 16.Расходы на одну из статей городского бюджета составляют 4%. Выразите эту часть бюджета десятичной дробью. 17.В начале учебного года в школе было 1250 учащихся, а к концу года их стало 950. На сколько процентов уменьшилось за учебный год число учащихся? 18.В начале учебного года в школе было 1450 учащихся, а к концу года их стало 1392. На сколько процентов уменьшилось за учебный год число учащихся? 19.Для приготовления чайной смеси смешивают индийский и цейлонский чай в отношении 9:11. Какой процент в этой смеси составляет цейлонский чай? 20.На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В голосовании приняли участие 99 человек. Голоса между кандидатами распределились в отношении 2:9. Сколько голосов получил победитель?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. 260 = 100% x = 40% x = (260 * 40) / 100 = 104 рубля - наценка 260 + 104 = 364 рубля - стоит одна погремушка 3 * 364 = 1092 рубля - стоит 3 погремушки 2. 140 / 2 = 70 рублей - стоимость проезда для школьников 5 * 140 + 3 * 70 = 700 + 210 = 910 рублей - стоит проезд 3. 4000 = 100% x = 15% x = (4000 * 15) / 100 = 600 рублей - скидка 4000 - 600 = 3400 рублей - стоимость швейной машины 5000 - 3400 = 1600 рублей - сдача 4. 55% = 770 100% = x x = (770 * 100) / 55 = 1400 рублей - стоил товар до распродажи 5. 60% = 990 100% = x x = (990 * 100) / 60 = 1650 рублей - стоил товар до распродажи 6. 1,7 / 100 = 0,017 7. 700 = 100% x = 30% x = (700 *30) / 100 = 210 рублей - на столько снизили цену в первый раз 700 - 210 = 490 рублей - стоимость чайника после первого снижения цен 490 = 100% x = 10% x = (490 * 10) / 100 = 49 рублей - на столько снизили цену во второй раз 490 - 49 = 441 рубль - стал стоить чайник 8. 540 - 486 = 54 учеников - на столько уменьшилось число учащихся 540 = 100% 54 = x x = (100 * 54) / 540 = 10% - на столько уменьшилось число учащихся 9. 648 - 540 = 108 учеников - на столько увеличилось число учащихся 540 = 100% 108 = x x = (100 * 108) / 540 = 20% - на столько увеличилось число учащихся 10. 61 + 39 = 100 частей - всего 100 = 100% 39 = x x = (39 * 100) / 100 = 39% - составляют лиственные 11. 198 / 2 = 99 рублей - стоимость проезда для школьников 198 * 4 + 12 * 99 = 792 + 1188 = 1980 - будет стоить проезд 12. 119 / 2 = 59,5 рублей - стоимость презда для школьников 119 * 5 + 28 * 59,5 = 595 + 1666 = 2261 рублей - будет стоить проезд 13. 300 = 100% x = 3% x = (300 * 3) / 100 = 9 рублей - скидка 300 - 9 = 291 рубль - стоимость скатерти 500 - 291 = 209 рублей - сдача 14. 65% = 520 100% = x x = (520 * 100) / 65 = 800 рублей - стоил товар 15. 5,3 / 100 = 0,053 16. 4 / 100 = 0,04 17. 1250 - 950 = 300 учеников - на столько уменьшилось число учащихся 1250 = 100% 300 = x x = (100 * 300) / 1250 = 24% - на столько уменьшилось число учащихся 18. 1450 - 1392 =  58 учеников - на столько уменьшилось число учащихся 1450 = 100% 58 = x x = (100 * 58) / 1450 = 4% - на столько уменьшилось число учащихся 19. 9 + 11 = 20 частей - всего 20 = 100% 11 = x x = (100 * 11) / 20 = 55% - составляет цейлонский чай 20. 2 + 9 = 11 частей - всего 99 / 11 = 9 голосов - на одну часть 9 * 9 = 81 голос - у победителя
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