Задачи Вычисли и запиши ответ теплоход и катер одновременно отправились навстречу друг другу от 2 пристаней расстояние от одной пристани до другой 177 километров теплоход и катер встретились через 3 часа Вычисли скорость катера...

Математика
Задачи Вычисли и запиши ответ теплоход и катер одновременно отправились навстречу друг другу от 2 пристаней расстояние от одной пристани до другой 177 километров теплоход и катер встретились через 3 часа Вычисли скорость катера Если плохое если скорость теплохода 32 километров в час
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
32*3=96 км проехал теплоход 177-96=81 км катер 81/3=27 км/ч скорость катера
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