Задачи Вычисли и запиши ответ теплоход и катер одновременно отправились навстречу друг другу от 2 пристаней расстояние от одной пристани до другой 177 километров теплоход и катер встретились через 3 часа Вычисли скорость катера...

Математика

Задачи Вычисли и запиши ответ теплоход и катер одновременно отправились навстречу друг другу от 2 пристаней расстояние от одной пристани до другой 177 километров теплоход и катер встретились через 3 часа Вычисли скорость катера Если плохое если скорость теплохода 32 километров в час

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