Задачка в первом и во втором букетах 14 роз а во втором и в третьем 19 В каком букете ??оз больше В первом или в третьем и на сколько
Математика
Задачка в первом и во втором букетах 14 роз а во втором и в третьем 19 В каком букете ??оз больше В первом или в третьем и на сколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 19-14=5 (роз) - в 1 букете 2) 14-5=9 (роз) - во 2 букете 3) 19-9=10 (роз) - в 3 букете 4) 10-5=5 (роз) - на столько в 1 букете больше, чем во 2 Ответ:в третьем букете роз на 5 больше, чем во втором.
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