Задачка в первом и во втором букетах 14 роз а во втором и в третьем 19 В каком букете ??оз больше В первом или в третьем и на сколько

Математика

Задачка в первом и во втором букетах 14 роз а во втором и в третьем 19 В каком букете ??оз больше В первом или в третьем и на сколько

Автор: Гость