￼ ￼ Задай вопрос из школьного предмета ￼ ￼ 1-4 Математика 5+3 б ￼ ￼ Сокровища трех ??олстяков хранилось в 6 сундука,на каждом из которых Висел замок.Какое наименьшее количество попыток надо сделать,чтоб наверняка открыть все за...

Математика

￼ ￼ Задай вопрос из школьного предмета ￼ ￼ 1-4 Математика 5+3 б ￼ ￼ Сокровища трех ??олстяков хранилось в 6 сундука,на каждом из которых Висел замок.Какое наименьшее количество попыток надо сделать,чтоб наверняка открыть все замки,если есть все 6 ключей но неизвестно к какому замку подходит какой ключ?

Автор: Гость