￼ ￼ Задай вопрос из школьного предмета ￼ ￼ 1-4 Математика 5+3 б ￼ ￼ Сокровища трех ??олстяков хранилось в 6 сундука,на каждом из которых Висел замок.Какое наименьшее количество попыток надо сделать,чтоб наверняка открыть все за...

Математика
￼ ￼ Задай вопрос из школьного предмета ￼ ￼ 1-4 Математика 5+3 б ￼ ￼ Сокровища трех ??олстяков хранилось в 6 сундука,на каждом из которых Висел замок.Какое наименьшее количество попыток надо сделать,чтоб наверняка открыть все замки,если есть все 6 ключей но неизвестно к какому замку подходит какой ключ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее кол-во- 3, т.к. это было у трех толстиков, а значит ключи были одинаковые
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