Задай вопрос из школьного предмета 5-9 Математика 50 б построите график функции y= -√x 1) Перечислите её свойства. 2) Найдите значение y, если х=-9; найдите знаение х, если у=-9; 3)выясните, как расположены графики функции...

Алгебра

Задай вопрос из школьного предмета 5-9 Математика 50 б построите график функции y= -√x 1) Перечислите её свойства. 2) Найдите значение y, если х=-9; найдите знаение х, если у=-9; 3)выясните, как расположены графики функции y= -√x и y= √x

Автор: Гость