Задай вопрос из школьного предмета 5-9 Русский язык 8+4 б Дано предложение; "Новый ??лассный нашего класса-классный!" Сколько в этом предложении существительных и прилагательных? ответ обосновать

Русский язык

Задай вопрос из школьного предмета 5-9 Русский язык 8+4 б Дано предложение; "Новый ??лассный нашего класса-классный!" Сколько в этом предложении существительных и прилагательных? ответ обосновать

Автор: Гость