Задай вопрос из школьного предмета 5-9 Русский язык 8+4 б Дано предложение; "Новый ??лассный нашего класса-классный!" Сколько в этом предложении существительных и прилагательных? ответ обосновать
Русский язык
Задай вопрос из школьного предмета 5-9 Русский язык 8+4 б Дано предложение; "Новый ??лассный нашего класса-классный!" Сколько в этом предложении существительных и прилагательных? ответ обосновать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 - "Новый" ( 2-е слово ) и "классный" ( последнее слово )
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