Задай вопрос из школьного предмета 5-9 Русский язык 8+4 б Дано предложение; "Новый ??лассный нашего класса-классный!" Сколько в этом предложении существительных и прилагательных? ответ обосновать

Русский язык
Задай вопрос из школьного предмета 5-9 Русский язык 8+4 б Дано предложение; "Новый ??лассный нашего класса-классный!" Сколько в этом предложении существительных и прилагательных? ответ обосновать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 - "Новый" ( 2-е слово ) и "классный" ( последнее слово )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какие проблемы,поставленные Грибоедовым в пьесе "Горе от ума", актуальны и в наши дни?
Ответить
Русский язык
В каком вареанте ответа правельно
Ответить
Русский язык
В футбольном турнире участвуют 25 команд. Возможно, чтобы на каком то этапе каждой ??оманды было бы сыграно точно:
Ответить
Математика
Найди периметр прямоугольника если его длина меньше ширины на 5см, а площадь равна 36 см. кв
Ответить
Английский язык
Составьте предложения из слов 1. asked-have-us-them-They-dinner-to-with 2.the next day-phone-She-me-to-told 3.He-smoke-asked-to-him-not 4....
Ответить