Задайте формулой обратную пропорциональность если известно что ее график проход??т через точку М(-2;5)

Алгебра
Задайте формулой обратную пропорциональность если известно что ее график проход??т через точку М(-2;5)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обратная пропорциональность задается формулой у=к/х. если график функции проходит через точку с координатами -2 и 5 , то при подстановке найдем к :       5=к/-2⇒ к= -10, итак имеем формулу :  у=-10/х
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
2x > -5 ple3eeeeeeees
Ответить
Литература
Дополните башкирские пословицы 1)И птица учится петь ______________________________________________________2)__________________________________-чел...
Ответить
Русский язык
Антоним к слову скорбный
Ответить
Обществознание
Кто был руководителем народного востания 1671-1675 годах 17 го века?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста , очень прошу !)
Ответить