Задайте формулой обратную пропорциональность если известно что ее график проход??т через точку М(-2;5)
Алгебра
Задайте формулой обратную пропорциональность если известно что ее график проход??т через точку М(-2;5)
Ответ(ы):
Гость:
Обратная пропорциональность задается формулой у=к/х. если график функции проходит через точку с координатами -2 и 5 , то при подстановке найдем к : 5=к/-2⇒ к= -10, итак имеем формулу : у=-10/х
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Литература
Дополните башкирские пословицы 1)И птица учится петь ______________________________________________________2)__________________________________-чел...
Русский язык
Английский язык