Задайте по одному вопросу на каждое предложение на английском. Срочно 1.Через тысячи лет будут детать машины.2. Изобретут элексир молодости.3.Люди будут исправлять свои ошибки в прошлом так, как будет машина времени. 4.работат...

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Задайте по одному вопросу на каждое предложение на английском. Срочно 1.Через тысячи лет будут детать машины.2. Изобретут элексир молодости.3.Люди будут исправлять свои ошибки в прошлом так, как будет машина времени. 4.работать будут только роботы.5. появиться возможность путешествовать по галактике.

Автор: Гость