Задайте по одному вопросу на каждое предложение на английском. Срочно 1.Через тысячи лет будут детать машины.2. Изобретут элексир молодости.3.Люди будут исправлять свои ошибки в прошлом так, как будет машина времени. 4.работат...
Английский язык
Задайте по одному вопросу на каждое предложение на английском. Срочно 1.Через тысячи лет будут детать машины.2. Изобретут элексир молодости.3.Люди будут исправлять свои ошибки в прошлом так, как будет машина времени. 4.работать будут только роботы.5. появиться возможность путешествовать по галактике.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. After how many years will make the cars? 2. Invent an elixir of what? 3. How people will correct their mistakes in the past? 4. Who will work? 5. What will appear opportunity? Насчет последнего не уверена
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