Задайте вопрос. Дайте краткий ответ. 1)........you got a brother?.................2)...........you an engineer?.............3)........you like to roller-skate?..............4)............you a pupil?..........5)..........you pl...
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Задайте вопрос. Дайте краткий ответ. 1)........you got a brother?.................2)...........you an engineer?.............3)........you like to roller-skate?..............4)............you a pupil?..........5)..........you play tennis?............. .
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