Задайте вопросы к тексту пожалуйста Дам все баллы которые есть ТОЛЬКО ПО АНГЛИ??СКИ Джек берет Дэйзи и начинает идти в город. По пути в город он встречает старика. "Что это у тебя здесь, мальчик? Дай-ка посмотреть на твою...

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Задайте вопросы к тексту пожалуйста Дам все баллы которые есть ТОЛЬКО ПО АНГЛИ??СКИ Джек берет Дэйзи и начинает идти в город. По пути в город он встречает старика. "Что это у тебя здесь, мальчик? Дай-ка посмотреть на твою корову" Старик смотрит на Дэйзи и кивает головой. "Да, корова то что надо. Ты отдашь мне ее, пожалуйста?" Джек не хотел отдавать Дэйзи старику. "Я не могу отдать тебе корову. Я иду на рынок, чтобы продать ее". Но у старика был план. "Не волнуйся, я не хотел обдурить тебя. Я дам тебе эти волшебные бобы за корову" Старик показывает Джеку немного бобов, но Джек мотает головой. "Я не хочу бобы, мне нужны деньги. У нас дома нет никакой еды." Старик рассказывает, какие эти бобы особенные. "Но эти бобы волшебные. Возьми их и увидишь что я имею в виду". Так что Джек взял бобы, а старик взял корову. Джек бежит домой и дает бобы своей матери. Но миссис Тротт очень рассержена. Она не хочет бобы. Она хочет деньги и она кричит на Джека. "Мы не может купить еду на бобы!"

Автор: Гость