Задали написать почему мой папа выбрал именно эту профессию, если что мой папа полицейский) помогите плз)))

Обществознание
Задали написать почему мой папа выбрал именно эту профессию, если что мой папа полицейский) помогите плз)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А ты у него спроси. Мы откуда знаем?
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