Задали написать сочинение на тему герои космоса помогите пожалуйста так чтоб каз??лось что написал это 5-классник

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Когда я был совсем маленький, мама часто напевала мне песенку:Вот летит ракета голубого цвета.В ней сидит Гагарин -Наш отличный парень. Я помню, что никак не мог понять, кто такой «Гагарин» и почему его называют «отличным парнем». Прошло время, я научился читать. Читать я очень люблю, читаю много, особенно энциклопедии, из которых узнаю о разных событиях прошлого, о великих людях, ученых, героях. Однажды мне попалась статья, в которой я увидел знакомую фамилию – Гагарин. Оказалось, что читаю я воспоминая первого в мире летчика – космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Он описывал все, что видел, чувствовал и ощущал в своем первом в мире полете в космос. Я с интересом читал, как Юрий Гагарин облачался в космическое снаряжение. Он надел на себя теплый, мягкий и легкий комбинезон. Потом его товарищи надели на него защитный ярко-оранжевый скафандр, а на голову гермошлем. Когда доложили, что ракета с кораблем полностью готова к космическому полету, Юрий Алексеевич вошел в кабину. Он сел в кресло и за ним бесшумно захлопнулся люк. Наверное, страшно оказаться одному в огромном космическом корабле…Интересно, что испытывал Гагарин перед стартом? Волновался, переживал?А, может быть, был совершенно спокоен, ведь он долго готовился к этому ответственному полету. После старта Юрий Гагарин почувствовал, как корабль задрожал всем корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства. Какая-то неведомая сила вдавливала его в кресло, ему было трудно пошевелить рукой и ногой. Такое состояние продолжалось, пока корабль не вышел на орбиту. Когда корабль вышел на орбиту, Юрий Гагарин ощутил, что отрывается от кресла, он повис между потолком и полом кабины. Все вокруг стало легким. Все незакрепленные предметы: карандаши, блокнот – плавали вокруг. В иллюминатор космонавт увидел горные хребты, крупные реки, большие леса, пятна островов, моря. Космический корабль «Восток» с первым человеком на борту летел на высоте 300 километров со скоростью 28000 километров в час. Да, такую скорость на Земле трудно представить! Как бы я хотел оказаться на месте Юрия Гагарина… Воспоминания космонавта мне очень понравились, оставили яркие впечатления. Я даже маме сказал, что хочу быть космонавтом или летчиком. Для этого нужно хорошо учиться и заниматься спортом. Я постараюсь! Может, когда - нибудь моя мечта сбудется. А пока, я очень горжусь тем, что Юрий Алексеевич Гагарин - первый в мире человек, покоривший космос, является моим соотечественником! Теперь я часто заглядываю в библиотеку, чтобы взять книги, посвященные космосу. Особенно понравились мне научно-художественное издание В.Горькова, Ю.Авдеева «Космическая азбука», книга Л.Обуховой «Звездный сын Земли. Повесть о первом космонавте Ю.А. Гагарине».