Задан куб объемом 343 см3. Определите, чему равна сторона этого куба?

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Задан куб объемом 343 см3. Определите, чему равна сторона этого куба?
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