Задание №1. Напишите термины, исходя из определений соответствующих понятий: 1) Основная транспортная система организма, состоящая из плазмы и взвешенных в ней форменных эле ментов — ... 2) Жидкая часть крови, оста...

Задание №1. Напишите термины, исходя из определений соответствующих понятий: 1) Основная транспортная система организма, состоящая из плазмы и взвешенных в ней форменных эле ментов — ... 2) Жидкая часть крови, остающаяся после удаления из нее форменных элементов — ... 3) Физиологический механизм, обеспечивающий образование кровяного сгустка — ... 4) Безъядерные форменные элементы крови, содержащие гемоглобин — ... 5) Форменные элементы крови, имеющие ядро, не содержащие гемоглобин — ... 6) Способность организма защищаться от чужеродных тел и веществ — ... 7) Плазма крови, лишенная фибриногена — ... 8) Явление поглощения и переваривания лейкоцитами микробов и иных чужеродных тел… 9) Препарат готовых антител, образовавшихся в крови животного, которое раньше специально заражалось этим возбудителем — ... 10) Ослабленная культура микробов, вводимых в организм человека — ... 11.Явление поглощения и переваривания лейкоцитами микробов и иных чужеродных тел называется … 12. Защитная реакция организма, например, против инфекций – ... 13. Способность организма защищать себя от болезнетворных микробов и вирусов. 14. Культура ослабленных или убитых микробов, вводимых в организм человека, – 15. Вещества, вырабатываемые лимфоцитами при контакте с чужеродным организмом или белком, – 16. Препарат готовых антител, выделенных из крови животного, которое было специально заражено, – ... 17. Иммунитет, наследуемый ребенком от матери, – ... 18. Иммунитет, приобретенный после прививки, – ... 19. Состояние повышенной чувствительности организма к антигенам – ... 20. Форменные элементы крови, необходимые для поддержания целостности сосудистой стенки —... Задание №2. Биологические задачи. 1. В практической медицине многие заболевания у человека определяют по результатам анализа крови. На бланке общего анализа крови обязательно имеются три загадочные буквы — СОЭ. Что они обозначают? 2. Ткани, пересаженные от одного человека к другому, часто отторгаются. Однако белки пищи усваиваются. Как объяснить это явление? 3. Если в пробирку с кровью человека, перенесшего дифтерию, добавить микробов дифтерии, то они погибнут, а если их добавить в кровь человека, не болевшего этой болезнью, этого не случится. Почему? 4. Можно ли предположить о заболевании, если по анализу крови установлено пониженное число эритроцитов или повышенное число лейкоцитов? 5. Известно, что против оспы многие годы используется специально приготовленная вакцина. Она попадает в организм человека через специально сделанные надрезы кожи на верхней трети плеча. После прививки на этом месте остаются рубцы. О чем говорит след, оставшийся от оспопрививания?