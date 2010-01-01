Задание №1. В России живет много медведей. Каждый год 18 апреля проводят перепись медведей. В 2011 году количество медведей увеличилось по сравнению с 2010 годом ровно на 5%. В 2012-2015 годах прирост медведей каждый год составлял ровно 5%, причем, по данным переписи 2015 года, в России проживало более 10000000 медведей, но менее 15000000 медведей. Сколько медведей жило в России 18 апреля 2015 года? Задание №2. К числу 157 добавили справа две цифры так, чтобы полученное пятизначное число делится без остатка на 36. Найдите наибольшее пятизначное число, удовлетворяющее данному условию. Задание №3. В озере водятся караси и окуни. Два рыбака поймали 140 рыб, причём 5/9 улова первого рыбака составляли караси, а 7/17 улова второго - окуни. Сколько рыб поймал второй рыбак?