Задание 1 1/5:10= 1/4:15= 1/8:20= 1/2:37= Задание 2 2/3:2= 1/10:7= 9/10:18= 5/6:3= 7/10:14 7/6:10= 1/4:6= 4/5:8= 5/12:15= 3/5:6= 5/7:10= 1 1\2:4= Помогите пожалуйста
Математика
Задание 1 1/5:10= 1/4:15= 1/8:20= 1/2:37= Задание 2 2/3:2= 1/10:7= 9/10:18= 5/6:3= 7/10:14 7/6:10= 1/4:6= 4/5:8= 5/12:15= 3/5:6= 5/7:10= 1 1\2:4= Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5:10=1/50 1/4:15=1/60 1/8:20= 1/160 1/2:37=1/72 Задание 2 2/3:2=1/3 1/10:7=1/70 9/10:18=1/20 5/6:3=5/18 7/10:14=1/20 7/6:10=7/60 1/4:6=1/24 4/5:8=1/10 5/12:15=1/36 3/5:6=1/10 5/7:10=1/14 1 1\2:4=11/8=1 3/8
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