ЗАДАНИЕ 1 Дана функция у=4/(х-2) а)найдите значение функции при значениях аргумент?? 4и6 Б) при каком значении аргумента функции равно -1? Задание 2 Не выполняя потроение графика смешанной функцииу=3/4х-3, найдите координ...
Математика
ЗАДАНИЕ 1 Дана функция у=4/(х-2) а)найдите значение функции при значениях аргумент?? 4и6 Б) при каком значении аргумента функции равно -1? Задание 2 Не выполняя потроение графика смешанной функцииу=3/4х-3, найдите координаты точек пересечения графика функций с осями координат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом этоA) 2и 1 это у ТБ) -2 это есть Х Во втором (1/4 ;0)
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