Задание №1 . На весах,изображенных на рисунке,на левой чаше 3 пакета с мукой,а на п??авой чаше -1 пакет муки и две гири массой 2 кг. Составьте по рисунку линейное уравнение,где масса одного пакета муки равна х кг. Решите ура...

Математика

Задание №1 . На весах,изображенных на рисунке,на левой чаше 3 пакета с мукой,а на п??авой чаше -1 пакет муки и две гири массой 2 кг. Составьте по рисунку линейное уравнение,где масса одного пакета муки равна х кг. Решите уравнение и найдите массу одного пакета муки. Задание№2 На левой чаше весов,изображенных на рисунке, находится 5 кочанов капусты с одинаковой массой 500г,а на правой чаше-2 кочана капусты и гиря массой 2 кг. Составьте по рисунку линейное уравнение,где масса одного кочана капусты равна у кг. Решите уравнение и найдите массу одного кочана капусты. Задание№3 На левой чаше весов,изображенных на рисунке,находятся 4 пачки чая и гиря массой 50 г,а на правой чаше -1 пачка чая и гиря массой 500 г Составьте по рисунку линейное уравнение,где масса одной пачки чая равна х кг. Решите уравнения и найдите массу одной пачки чая. Задание№4 На левой чаше весов,изображенных на рисунке,находятся банка с медом и гиря массой 500 г,а на правой чаше весов-пустая банка и гири массой 2 кг и 1 кг Составьте по рисунку линейное уравнение,где масса пустой банки м кг,а масса ,налитогов него ,х кг. Решите уравнения и найдите массу меда в банке.

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