Информатика

ЗАДАНИЕ 1: Набрать и протестировать на компьютере программу, которая подсчитывает количество цифр в исходной строке и печатает все, кроме пробелов, знаков операций и знаков препинания. Текст программы: program DemoSet; uses crt; var s:string; i,k:integer; begin k:=0; clrscr; write('Введите произвольную строку =gt;'); readln(s); writeln('Строка результат'); for i:=1 to length(s) do begin if not(s[i] in [' ',',','.',':',';','/','+','-','*'] )then begin if s[i] in ['0'..'9'] then inc(k); write(s[i]) end; end; writeln; writeln('Количество цифр в строке ',k); readln end. ЗАДАНИЕ 2: Видоизменить программу так чтобы она подсчитывала количество знаков препинания в исходной строке и печатала все, кроме цифр.

