Задание 1. Пусть S параллелограмма = 34 см2, hb = 8,5 см, найдите b. Задание 2. Дано: S пар??ллелограмма= 54 см2, а = 4,5 см, b = 6 см. Найти: h1 и h2. Задание 3. Стороны параллелограмма равны 6 см и 18 см, а высота, пров...
Геометрия
Задание 1. Пусть S параллелограмма = 34 см2, hb = 8,5 см, найдите b. Задание 2. Дано: S пар??ллелограмма= 54 см2, а = 4,5 см, b = 6 см. Найти: h1 и h2. Задание 3. Стороны параллелограмма равны 6 см и 18 см, а высота, проведённая к большей стороне, равна 4,9 см. Вычисли высоту, проведённую к меньшей стороне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В условии наверное опечатка, нужно h=8,5 см. Решение. b= S/h=34/8,5=4 см. 2) h1=54/4,5=12 см. h2=54/6=9 см. 3)Вычислим площадь параллелограмма S=АD·ВМ=18·4,9=88,2 см² Найдем высоту, проведенную к меньшему основанию ВN=S/DС=88,2/6=14,7 см.
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