Задание 1. Пусть S параллелограмма = 34 см2, hb = 8,5 см, найдите b. Задание 2. Дано: S пар??ллелограмма= 54 см2, а = 4,5 см, b = 6 см. Найти: h1 и h2. Задание 3. Стороны параллелограмма равны 6 см и 18 см, а высота, пров...

Геометрия

Задание 1. Пусть S параллелограмма = 34 см2, hb = 8,5 см, найдите b. Задание 2. Дано: S пар??ллелограмма= 54 см2, а = 4,5 см, b = 6 см. Найти: h1 и h2. Задание 3. Стороны параллелограмма равны 6 см и 18 см, а высота, проведённая к большей стороне, равна 4,9 см. Вычисли высоту, проведённую к меньшей стороне.

Автор: Гость