Задание 1 укажите место расположения химического элемента с порядковым номером 54 (период, ряд,группа, подгруппа) Задание 2 напишите формулы высших оксидов и их гидроксидов для элементов с порядковыми номерами 4, 33, 37, 52,...

Химия

Задание 1 укажите место расположения химического элемента с порядковым номером 54 (период, ряд,группа, подгруппа) Задание 2 напишите формулы высших оксидов и их гидроксидов для элементов с порядковыми номерами 4, 33, 37, 52, 75, 81. Задание 3 а) расположите элементы в порядке убывания металлических свойств - Ra, Ba, Ca. б) расположите элементы в порядке убывания неметаллических свойств - Te, Se, S.

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