Задание 1 укажите место расположения химического элемента с порядковым номером 54 (период, ряд,группа, подгруппа) Задание 2 напишите формулы высших оксидов и их гидроксидов для элементов с порядковыми номерами 4, 33, 37, 52,...
Химия
Задание 1 укажите место расположения химического элемента с порядковым номером 54 (период, ряд,группа, подгруппа) Задание 2 напишите формулы высших оксидов и их гидроксидов для элементов с порядковыми номерами 4, 33, 37, 52, 75, 81. Задание 3 а) расположите элементы в порядке убывания металлических свойств - Ra, Ba, Ca. б) расположите элементы в порядке убывания неметаллических свойств - Te, Se, S.
Ответ(ы) на вопрос:
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1) Ксенон, группа viii, период 5 2) BeO-BeOH4; As2O5 ; Rb2O - RbOH2; TeO3; Re2O7 ; Tl2O3 3) Ra,Ba,Ca 4) S, Se, T
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