Задание 10. Найди во втором абзаце по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных в таблице, и заполни таблицу.Название орфограммы 1)и, у, а п осле шипящих 2)проверяемые безударные гласные в корне слова 3)парные согласные в корне слова 4)непроизносимый согласный в корне . Известный немецкий зоолог Альфред Брем решил изучить всех-всех китов, обитающих на Земле, и доказать, что история о ките и пророке Ионе – не сказка. Для начала ученый определил, каким должен быть подобный гигант. По преданию кит должен жить в Средиземном море. Кроме того, добычу он должен был заглатывать целиком, не повреждая ее своими огромными зубами. У гигантского кита должно быть широченное горло и огромный желудок, но без пищеварительных кислот. Иначе обед постепенно начнет растворяться в желудке, наподобие сахара в стакане чая.