Задание 10. У куропатки вывелось 20 детей, а у овсянки – 5. 1) Запиши вопрос задачи, если она решается так: 20 : 5. 2) Запиши вопрос задачи, если она решается: 100 – 20.
Литература
Задание 10. У куропатки вывелось 20 детей, а у овсянки – 5. 1) Запиши вопрос задачи, если она решается так: 20 : 5. 2) Запиши вопрос задачи, если она решается: 100 – 20.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Во сколько раз к куропатки детей больше, чем у овсянки? 2)У курицы 100 детей. На сколько детей у курицы больше, чем у куропатки
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