Задание 12. В каком примере от указанного глагола неверно образовано деепричасти??? А) Плакать – плача; Б) Плевать – плюя; В) Волноваться – волнуясь; Г) Шептать – шепнув. Задание 13. Образуйте, если возможно, деепричастия...
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Задание 12. В каком примере от указанного глагола неверно образовано деепричасти??? А) Плакать – плача; Б) Плевать – плюя; В) Волноваться – волнуясь; Г) Шептать – шепнув. Задание 13. Образуйте, если возможно, деепричастия от глаголов: Стать, беречь, плыть, удивиться, встревожиться, нести, ускорить. Задание 14. Перепишите предложения, исправив ошибки. Подъезжая к деревне, собаки залаяли. Саша, обидевшись на друга, и не захотел с ним разговаривать. Решите пожалуйста правильно!!
Ответ(ы):
Гость:
Г) шепча плывя, удивляясь, тревожась, неся, ускоряя Подъехав к деревне, собаки залаяли. Обидевшись на друга, Саша не захотел с ним разговаривать.
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