Задание 13.Используя текст учебника, рисунок 36 и карту мирового сельского хозяйства в атласе, составьте в тетради систематизирующую таблицу «Распрост ранение главных отраслей животноводства» по следующей форме: Отрасли животноводства Главные страны распространения а) скотоводство б) свиноводство в) овцеводство Как бы вы объяснили причины такого распространения отдельных отраслей животноводства?