Задание 2. Напишите следующие существительные во множественном числе: toy, family, life, friend, firm, tomato, goose, market.
Английский язык
Задание 2. Напишите следующие существительные во множественном числе: toy, family, life, friend, firm, tomato, goose, market.
Ответ(ы):
Гость:
toys, families, lifes, friends, firms, tomatoes, geese, markets.
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