Задание 2. Ниже приведен список слов, в которых требуется твердое произношение согласных [т], [д], [с], [н], [р], [к]. В каких функциональных стилях обычно встречаются эти слова? Как произносите эти слова вы? Проверьте себя по ...

Русский язык
Задание 2. Ниже приведен список слов, в которых требуется твердое произношение согласных [т], [д], [с], [н], [р], [к]. В каких функциональных стилях обычно встречаются эти слова? Как произносите эти слова вы? Проверьте себя по словарю. Адекватный, альтернатива, анестезия, бизнес, бутерброд, гантель, генезис, гортензия, гротеск, девальвация, декольте, декор, дельта, денди, детектив, детерминизм, де-факто, де-юре, диатез, диспансеризация, индекс, интервидение, интервью, интерьер, каре, кемпинг, кодекс, контейнер, кортеж, коттедж, крепдешин, кронштейн, лазер, мартен, метрополитен, мистер, модель, модерн, молибден, нетто, орхидея, патетика, полонез, свитер, сервис, синтез, сонет, стенд, стресс, тезис, тембр, темп, термос, терракотовый, тест, фонема, экстерн.
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Гость:
Темп тест сонет тезис тембр экстерн. стресс,
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