Задание 2: заполните схему приготовления заправочного супа и придумайте для него ??азвание Схема приготовления супа ________________________ /Users/user/Desktop/img8.jpg

Технология
Задание 2: заполните схему приготовления заправочного супа и придумайте для него ??азвание Схема приготовления супа ________________________ /Users/user/Desktop/img8.jpg
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что входило ингредиенты тоесть, СК времени готовилось, и название например суп Вектор
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