Задание 2: заполните схему приготовления заправочного супа и придумайте для него ??азвание Схема приготовления супа ________________________ /Users/user/Desktop/img8.jpg

Технология

Задание 2: заполните схему приготовления заправочного супа и придумайте для него ??азвание Схема приготовления супа ________________________ /Users/user/Desktop/img8.jpg

Автор: Гость