Задание 3 объясните мне как его делать. Я поняла так что там надо по картинкам слов??ми написать и прочитать я так поняла?
Английский язык
Задание 3 объясните мне как его делать. Я поняла так что там надо по картинкам слов??ми написать и прочитать я так поняла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну просто говоришь как эта еда (на картинке) будет по английски. Можешь подписать каждую картинку. Потом прослушиваешь запись (если можно. Там вроде диск нарисован) и проверяешь, правильно ли ты назвала еду
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одно слагаемое равно 7,другое не известно.Значение суммы равно 28.Сколько уравнени?? тебе удалось записать? 2) Один из множителей равен 7,другой не...
Қазақ тiлi
Русский язык
Укажите предложение, в котором деепричастие употреблено правильно. а) раскрыв газету, она оказалась интересной в) читая книгу, не увлекайтесь т...
Математика
Математика. Грузовая машина прошла 1500 км. Сколько горючего было израсходовано , ??сли на каждые 50 км пути требуется 16 л горючего. СРОЧНО!