Задание 3. Объясните, в какой морфеме находится непроизносимый соглас-ный. Сделайте вывод. Безмолвствовать, голландский, костный, лестница, поездка, праздничный, солнце, сочувствие.
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Задание 3. Объясните, в какой морфеме находится непроизносимый соглас-ный. Сделайте вывод. Безмолвствовать, голландский, костный, лестница, поездка, праздничный, солнце, сочувствие.
Ответ(ы):
Гость:
БезмолВие ГолланДия косТь лесТница- словарное слово езДить праздник-словарное слово соЛнечный чувство- словарное слово
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