Задание 4. В сочинениях абитуриенты использовали разговорную и сленговую лексик?? вместо книжной и нейтральной. Найдите эти ошибки и исправьте предложения. 1. Тихон боялся своей матери Кабанихи и поэтому свалил к стакану. 2....
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Задание 4. В сочинениях абитуриенты использовали разговорную и сленговую лексик?? вместо книжной и нейтральной. Найдите эти ошибки и исправьте предложения. 1. Тихон боялся своей матери Кабанихи и поэтому свалил к стакану. 2. Для Сергея Есенина никакая пальма не могла идти в сравнение даже с самой маленькой вшивой березкой. 3. Разговор князя Андрея с деревом здорово влияет на композицию романа «Война и мир».
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вместо свалил ушел или пошел 2. Вместо вшивойничего просто маленькой 3. Вместо здорово можно сказать сильно или вообще убрать
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