Задание 5. Детский коктейль из высказываний В высказываниях пропущены слова «ВСЕ» и «НЕКОТОРЫЕ». Сформулируйте для первой фразы только ложные высказывания, а для второй - то лько истинные высказывания, используя сл...

Задание 5. Детский коктейль из высказываний В высказываниях пропущены слова «ВСЕ» и «НЕКОТОРЫЕ». Сформулируйте для первой фразы только ложные высказывания, а для второй - то лько истинные высказывания, используя слова «ВСЕ» и «НЕКОТОРЫЕ». 1 1) ____________ птицы едят 2)____________ насекомых. 2 1)____________ звери едят 2) ____________ зверей.