Задание 5. Исправьте ошибки в случаях неправильного выбора формы числительного. 1. На занятиях не было обоих сестёр. 2. Главная бухгалтерия обслуживает теперь десять детских садов и двадцать два яслей. 3. Насыпь возводилась с п...
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Задание 5. Исправьте ошибки в случаях неправильного выбора формы числительного. 1. На занятиях не было обоих сестёр. 2. Главная бухгалтерия обслуживает теперь десять детских садов и двадцать два яслей. 3. Насыпь возводилась с помощью двоих бульдозеров. 4. Трое работниц не смогли выйти на работу. 5.Двое котят играли на полу. 6. На обеих берегах реки раскинулись поля. 7. В обоих странах скоро будут выборы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) обеих сестёр 2) двадцать две ясли 3) двух бульдозеров 4) три работницы 5) двое котят 6) на обоих берегах 7) в обеих странах
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