Задание 64 1),2),3). помогите пожалуйста!

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Задание 64 1),2),3). помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петь от радости-3 скл,родительный падеж; радоваться удаче- 1 скл,дательный падеж; не бояться трудности- 3 скл,родительный падеж; приехать к подруге- 1 скл,дательный падеж; идти без косынки- 1 скл,родительный падеж. 2. Петь от счастья,радоваться успехам,не бояться ,приехать к приятельнице
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