Задание 8. (Перевертыши) Эльдару Рязанову посвящается. В этом задании зашифрованы ??ильмы великого российского режиссера Эльдара Рязанова (1927-2015), которые вам предстоит назвать. Для того, чтобы это сделать, вам нужно "перев...

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Задание 8. (Перевертыши) Эльдару Рязанову посвящается. В этом задании зашифрованы ??ильмы великого российского режиссера Эльдара Рязанова (1927-2015), которые вам предстоит назвать. Для того, чтобы это сделать, вам нужно "перевернуть" название, то есть выявить значение, противоположное тому, которое приводится в задании. Например, вам предлагается определить, какой фильм Никиты Михалкова прячется под заголовком "Взбодренные марсом". "Перевернув" смысловое значение названия, вы поймете, что это фильм "Утомленные солнцем". 1) Обычный день 2) Дети-паинькиб 3) Зверь отовсюду 4) Домашний рассказ 5) Ласковый рок 6) Метро для многих 7) Пришедшая из глубин памяти какофония для барабана 8) Рискуй на пешеходном переходе 9) Обычные действия ненцев в Арабских эмиратах 10) О богатом пехотинце промолчите

Автор: Гость