Задание 8 you can use these words to describe someone,s character.Guess what that mean or consult a dictionary
Английский язык
Задание 8 you can use these words to describe someone,s character.Guess what that mean or consult a dictionary
Ответ(ы):
Гость:
Вы можете использовать эти слова, чтобы описать кого-то, ˘S character.Guess, что это значит, или заглянуть в словарь
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