Задание А7 . что там делать и как решать? Меня 1 четверть в школе из за травмы не было и я не знаю эту тему. Помогите пожалуйста
Математика
Задание А7 . что там делать и как решать? Меня 1 четверть в школе из за травмы не было и я не знаю эту тему. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задании А7 степени используются, если свойства не проходил, то почитай в учебнике и порешай примеры, без этого не сможешь дальше материал усваивать. 5^3 = 125 3^2 = 9 125+9=134
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