Задание А7 . что там делать и как решать? Меня 1 четверть в школе из за травмы не было и я не знаю эту тему. Помогите пожалуйста

Математика

Задание А7 . что там делать и как решать? Меня 1 четверть в школе из за травмы не было и я не знаю эту тему. Помогите пожалуйста

Автор: Гость