Задание напишите глаголы в форме будущего сложного времени слова считает,соединяю,выбираешь,сажаешь,жду,отдыхает,поёт,обьясняете,несёте,плетёш.

Русский язык
Задание напишите глаголы в форме будущего сложного времени слова считает,соединяю,выбираешь,сажаешь,жду,отдыхает,поёт,обьясняете,несёте,плетёш.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читал, соединял, выбирал, сажал, ждал, отдыхал, пел, объяснял, нёс
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