Задание «назови „веселые“, „зубастые“, „вкусные“ буквы. Прочитай. Дай названия остаоьным буквам. Какие из них можно назвать фантастическими, любимыми, домашними?
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Задание «назови „веселые“, „зубастые“, „вкусные“ буквы. Прочитай. Дай названия остаоьным буквам. Какие из них можно назвать фантастическими, любимыми, домашними?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шипящие можно рычащие .И много,нужна фантазия
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