Задание «назови „веселые“, „зубастые“, „вкусные“ буквы. Прочитай. Дай названия остаоьным буквам. Какие из них можно назвать фантастическими, любимыми, домашними?

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Задание «назови „веселые“, „зубастые“, „вкусные“ буквы. Прочитай. Дай названия остаоьным буквам. Какие из них можно назвать фантастическими, любимыми, домашними?

Автор: Гость