Задание Окружающей мир,помогите решить!А.А. Вахрушев,Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова, Е.В. С.В. Тырин. 4 класс 2 часть. Тема 4. ПЕРЕЖИВАНИЯ,ИСПЫТАНИЯ ВРЕМЕНЕМ Вставь в текст пропущенные слова. Если мы испытываем положытильные _...

Другие предметы

Задание Окружающей мир,помогите решить!А.А. Вахрушев,Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова, Е.В. С.В. Тырин. 4 класс 2 часть. Тема 4. ПЕРЕЖИВАНИЯ,ИСПЫТАНИЯ ВРЕМЕНЕМ Вставь в текст пропущенные слова. Если мы испытываем положытильные _______________и______________,то настроение у нас_______.

Автор: Гость