Задание Окружающей мир,помогите решить!А.А. Вахрушев,Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова, Е.В. С.В. Тырин. 4 класс 2 часть. Тема 4. ПЕРЕЖИВАНИЯ,ИСПЫТАНИЯ ВРЕМЕНЕМ Вставь в текст пропущенные слова. Если мы испытываем положытильные _...

Другие предметы
Задание Окружающей мир,помогите решить!А.А. Вахрушев,Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова, Е.В. С.В. Тырин. 4 класс 2 часть. Тема 4. ПЕРЕЖИВАНИЯ,ИСПЫТАНИЯ ВРЕМЕНЕМ Вставь в текст пропущенные слова. Если мы испытываем положытильные _______________и______________,то настроение у нас_______.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если мы испытываем положительные эмоции и чувства ,то настроение поднимается!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Что эта за игра попробуй одгодай 9балов
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор глагола: Копал и пошел помогите плз
Ответить
Математика
Решите уровнение Х-9=4
Ответить
Геометрия
Дано:а,в,с,d-прямые.<1=70,<2=110,<3=95.Найдите <4.Пожалуйста срочно
Ответить
Русский язык
Мне нужно написать сочинение на тему " Идет волшебница зима" . Достаточно 6 предлож??ний. И мне нужно чтобы там обязательно были однородные члены и...
Ответить