Задание Окружающей мир,помогите решить!А.А. Вахрушев,Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова, Е.В. С.В. Тырин. 4 класс 2 часть. Тема 4. ПЕРЕЖИВАНИЯ,ИСПЫТАНИЯ ВРЕМЕНЕМ Вставь в текст пропущенные слова. Если мы испытываем положытильные _...
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Задание Окружающей мир,помогите решить!А.А. Вахрушев,Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова, Е.В. С.В. Тырин. 4 класс 2 часть. Тема 4. ПЕРЕЖИВАНИЯ,ИСПЫТАНИЯ ВРЕМЕНЕМ Вставь в текст пропущенные слова. Если мы испытываем положытильные _______________и______________,то настроение у нас_______.
Ответ(ы):
Гость:
Если мы испытываем положительные эмоции и чувства ,то настроение поднимается!
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