Задание по физике, в ней полный нуль: Что легче вбить в землю: металлический стер??ень или трубу, того же диаметра. Ответ поясните.

Физика

Задание по физике, в ней полный нуль: Что легче вбить в землю: металлический стер??ень или трубу, того же диаметра. Ответ поясните.

Автор: Гость