Задание по физике, в ней полный нуль: Что легче вбить в землю: металлический стер??ень или трубу, того же диаметра. Ответ поясните.

Физика
Задание по физике, в ней полный нуль: Что легче вбить в землю: металлический стер??ень или трубу, того же диаметра. Ответ поясните.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну я думаю металлический стержень войдет легче нежели труба, так как площадь конца стержня меньше
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