Задание по географии. Ответьте пожалуйста. 1. Какой регион России наиболее богат ??олезными ископаемыми? 2. В каком районе они наиболее разнообразны? 3. В каком районе они близки к исчерпанию?

География

Задание по географии. Ответьте пожалуйста. 1. Какой регион России наиболее богат ??олезными ископаемыми? 2. В каком районе они наиболее разнообразны? 3. В каком районе они близки к исчерпанию?

Автор: Гость