Задание по географии. Ответьте пожалуйста. 1. Какой регион России наиболее богат ??олезными ископаемыми? 2. В каком районе они наиболее разнообразны? 3. В каком районе они близки к исчерпанию?
География
Задание по географии. Ответьте пожалуйста. 1. Какой регион России наиболее богат ??олезными ископаемыми? 2. В каком районе они наиболее разнообразны? 3. В каком районе они близки к исчерпанию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1богаты в восточно европейской равнине 2западно себирской равнине разнообразны 3исчерпаны в средне себирской
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
[_ = ], и [_ =] [_ = и =] [ ], (что ) [ ], [ ] [], (который ) пожалуйста помогите составить приложении! !!!!
Русский язык
Английский язык