Задание по географии. Ответьте пожалуйста. 1. Какой регион России наиболее богат ??олезными ископаемыми? 2. В каком районе они наиболее разнообразны? 3. В каком районе они близки к исчерпанию?

География
Задание по географии. Ответьте пожалуйста. 1. Какой регион России наиболее богат ??олезными ископаемыми? 2. В каком районе они наиболее разнообразны? 3. В каком районе они близки к исчерпанию?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1богаты в восточно европейской равнине 2западно себирской равнине разнообразны 3исчерпаны в средне себирской
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