Задание: Почему археологи стали искать древнерусскую переписку именно Великом Новгороде? Приведи не менее двух причин.1)______________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________2)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Заранее спасибо!

1. Новгородские раскопки проводятся на участках с плотной застройкой. Участники экспедиции отмечают, что здесь могли жить богатые и знатные люди, которые не скупились и приобретали ценные вещи. Их финансовые возможности позволяли получать и образование, поэтому археологи рассчитывали найти не одну грамоту. 2.