Задание:Прочитай,отгадай загадки.Какую смысловую роль играют в загадках глаголы ?? частицей не?Спиши,вставляя пропущенные буквы,раскрывая скобки.Укажи в какой форме времени употреблены глаголы. ЗАГАДКИ 1)Этот конь (не)ест ов...

Гость: Гость:

1) Этот конь не ест овса, вместо ног два колеса. Ответ: телега. 2) Видно глазами, да не взять руками. Ответ: сон. 3) Прозрачен как стекло, да не вставишь в окно. Ответ: лампочка. 4) И тонок, и долог, а сядет в траве, не видать Ответ: жук палочник. 5) Виден край, да не дойдешь. Ответ: Земля. 6) Упадет - поскачет, ударишь - не плачет. Ответ: мяч.