Задание:Прочитай,отгадай загадки.Какую смысловую роль играют в загадках глаголы ?? частицей не?Спиши,вставляя пропущенные буквы,раскрывая скобки.Укажи в какой форме времени употреблены глаголы. ЗАГАДКИ 1)Этот конь (не)ест ов...
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Задание:Прочитай,отгадай загадки.Какую смысловую роль играют в загадках глаголы ?? частицей не?Спиши,вставляя пропущенные буквы,раскрывая скобки.Укажи в какой форме времени употреблены глаголы. ЗАГАДКИ 1)Этот конь (не)ест овса,вместо но_ два колеса.2)Видно гл_зами, да (не)взять руками.3)Прозрачен,как ст_кло ,да (не)вставишь в _кно. 4)И тонок,и долог, а сядет,в траве (не)в_дать.5)Виден край,да не дойдёшь.6)Уп_дёт-поскачет,ударишь-(не)плачет,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Этот конь не ест овса, вместо ног два колеса. Ответ: телега. 2) Видно глазами, да не взять руками. Ответ: сон. 3) Прозрачен как стекло, да не вставишь в окно. Ответ: лампочка. 4) И тонок, и долог, а сядет в траве, не видать Ответ: жук палочник. 5) Виден край, да не дойдешь. Ответ: Земля. 6) Упадет - поскачет, ударишь - не плачет. Ответ: мяч.
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