Задание.Прочитайте отрывок,докажите что это текст.Определите тему,основную мысль,проблему текста.Продолжите высказывание,подняв еще одну проблему текста,касающуюся данной темы. «Любовь! Любовь! Начало изящного и поэзии, источн...
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Задание.Прочитайте отрывок,докажите что это текст.Определите тему,основную мысль,проблему текста.Продолжите высказывание,подняв еще одну проблему текста,касающуюся данной темы. «Любовь! Любовь! Начало изящного и поэзии, источник людей, обществ, законов, просвещения и политики, луч небесной теплоты, согревшей мироздание, невзначай пронзивший вновь созданную природу и преломившийся в земной жизни человека! Любовь!Райское,очаровательное чувство!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это текст. Все предложения взаимосвязанных и отвечают на один и тот же вопрос. Тема: Любовь(возможно), основная мысль: Значение слова "любовь", проблема текста: Что значит для человека любовь, зачем она нужна. "Каждому человеку на этой земле нужна любовь. Кому-то для поддержки, кому-то для ощущения заботы и тепла, а кому-то просто необходимо заботиться о ком-то. Нам всем она нужна для просветления души и чистых чувств. Мы должны продвигать и вливаться в это прекрасное чувство, становится с помощью нее более человечными."
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