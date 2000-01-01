Задание. Прочитай заголовки. Придумай к ним планы возможных текстов( в тексте три четыре абзаца).По одному из планов составь текст. Запиши текст с заг оловком. Какой интересный урок! Не буду писать с ошибками! Хочу зн...

Задание. Прочитай заголовки. Придумай к ним планы возможных текстов( в тексте три четыре абзаца).По одному из планов составь текст. Запиши текст с заг оловком. Какой интересный урок! Не буду писать с ошибками! Хочу знать ещё больше!